أفادت شركة أرامكو السعودية بأن متوسط تكلفة إنتاج النفط الخام من المكمن في الشركة بلغت 6ر10 ريال (8ر2 دولار) لكل برميل مكافئ نفطي في عام 2018، معلنة أن تكلفة الإنتاج لديها هي الأقل على مستوى العالم.

وأضافت أرامكو، في بيان اليوم الخميس، أن متوسط النفقات الرأسمالية التي تحملتها الشركة في قطاع التنقيب والإنتاج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بلغ 7ر17 ريال (7ر4 دولار) لكل برميل يتم إنتاجه من المكافئ النفطي، بناء على منهجية مستشار السوق.

وأوضحت الشركة أنها تحتل مكانة فريدة بصفتها المنتج الذي يتمتع بأقل تكلفة على مستوى العالم، وذلك وفقًا لمقارنة بيانات تكلفة الإنتاج في شركات النفط العالمية الخمس الكبرى: "إكسون موبيل" و"شل" و"شيفرون" و"توتال" و"بي بي"، وغيرها من شركات النفط والغاز الرائدة.

وأشارت إلى أن احتياطاتها تتكون من 4ر201 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، و4ر25 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي و7ر185 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.

وأضافت أن احتياطاتها من المكافئ النفطي تعد كافية لتغطية عمر الاحتياطات الثابت وجودها والبالغ 52 سنة، وهو أطول من عمر الاحتياطات الثابت وجودها لدى أي من شركات النفط العالمية الخمس الكبرى، والذي يتراوح بين 9 و17 سنة، بناء على المعلومات المتاحة للعموم.

وأوضحت أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم، أن محفظة الشركة تضمنت 498 مكمنا في 136 حقلا، منتشرة في جميع أنحاء المملكة ومناطقها البحرية.

ومن المقرر أن يبدأ اكتتاب المؤسسات والأفراد في جزء من أسهم أرامكو الأحد القادم، على أن ينتهي اكتتاب الأفراد يوم 28 نوفمبر بينما سيستمر اكتتاب المؤسسات إلى 4 ديسمبر.