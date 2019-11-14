مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية تبحث سبل تعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية

عقدت السفيرة ماهى عبد اللطيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، اليوم الخميس، اجتماعاً مع سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين بالقاهرة، تم خلاله استعراض مقترحات تعزيز التعاون بين مصر ودول القارة في مختلف مجالات العمل المشترك، وكذا التأكيد على الأهمية التي توليها مصر للدول اللاتينية في ظل انفتاح السياسة الخارجية المصرية على مختلف دول العالم.

من جانبهم، أبدى سفراء أمريكا اللاتينية ترحيبهم بما يتيحه هذا الاهتمام المصري بالمنطقة اللاتينية من فرصة لعرض أفكارهم ومقترحاتهم حول أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين، سعياً إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، مبرزين المكانة التي تحظى بها مصر لدى الدول اللاتينية كونها الدولة المحورية في محيطها الأفريقي والعربي، ونظراً للدور المهم الذي تضطلع به حيال الموضوعات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على صياغة إستراتيجية شاملة في جميع المجالات تهدف إلى تطوير وتنمية علاقات التعاون بين مصر ودول أمريكا اللاتينية خلال الفترة المقبلة على الصعيدين الثنائي والجماعي.