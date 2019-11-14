 وزارة الدفاع الروسية: نقل مروحيات إلى «القامشلي» بسوريا للمرة الأولى - بوابة الشروق
الخميس 14 نوفمبر 2019 3:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

النتـائـج تصويت

وزارة الدفاع الروسية: نقل مروحيات إلى «القامشلي» بسوريا للمرة الأولى

موسكو/دمشق - د ب أ
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 2:40 م | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 2:40 م

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه جرى نقل مروحيات لمطار مدينة القامشلي السورية القريبة من الحدود التركية، وذلك للمرة الأولى.

وأفادت قناة "زفيزدا"، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بأن مروحيات تابعة لسلاح الجو الروسي وصلت إلى مطار مدينة القامشلي قادمة من قاعدة حميميم.

وأشارت القناة إلى أن طائرات الهليكوبتر الروسية ستتواجد في مطار مدينة القامشلي بصفة مستمرة إلى أن تنتفي الحاجة إليها.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أنه سيتواجد في مطار القامشلي أيضا ما يؤمنه من الهجمات الجوية، مضيفة أنه من أجل ذلك تم نقل منظومة دفاع جوي من نوع "بانتسير" إلى مطار القامشلي.

وتشارك مروحيات سلاح الجو الروسي في تسيير الدوريات المنتظمة لتأمين الشمال السوري، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع تركيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك