 وزير الدفاع الكويتي يحيل للنائب العام مخالفات مالية داخل الجيش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الكويتي يحيل للنائب العام مخالفات مالية داخل الجيش

الكويت - د ب أ:
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 11:05 ص | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 11:05 ص

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح قراراً بإحالة كل المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.

يأتي ذلك بعد أن انتهت لجنة التحقيق المشكلة بقرار من وزير الدفاع إلى وجود أطراف معنية بتلك المخالفات تستدعي الإحالة إلى النائب العام.

وقال بيان للجيش الكويتي، اليوم الخميس، إن قرار وزير الدفاع بإحالة هذه المخالفات والأطراف المعنية بها للنائب العام يأتي تعزيزا لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية باتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاهها وحرصا من وزارة الدفاع في الحفاظ على المال العام وحرمته وحمايته من أي تجاوزات أو مخالفات لأحكام القانون.


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