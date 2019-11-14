أردوغان: نأمل أن تسلمنا الولايات المتحدة جولن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه يأمل في أن تسلم الولايات المتحدة الداعية "فتح الله جولن" إلى تركيا.

وأشار إردوغان إلى أن جولن ،الذي يعيش في المنفى الاختياري بولاية بنسلفانيا، "إرهابي كبير".

وتطالب أنقرة منذ فترة طويلة بتسليم جولن، لكنها فشلت حتى الآن في الحصول على الضوء الأخضر من واشنطن.

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أتمنى أن يعيدوا هذا الإرهابي إلينا كما نعيد الإرهابيين إليهم عندما يطلبون".

وتحمل تركيا جولن مسؤولية المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2016.