صحيفة روسية: أردوغان في وسط عدواني خلال زيارته الأمريكية

علقت صحيفة "نيسافيسيميا جازيتا" الروسية على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، قائلة في عدد اليوم: "هبط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الولايات المتحدة كزائر خاص، من الناحية العملية، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن المؤسسة الحاكمة في واشنطن قد بذلت كل ما بوسعها مؤخرا في سبيل تقليل شأن أنقرة على الصعيد الدولي، مما جعل أردوغان يجد نفسه، مرة أخرى، في وسط عدواني".

وذهبت الصحيفة إلى أن المخاوف على الجانب التركي كبيرة في ضوء خطر فرض عقوبات جديدة من جانب الولايات المتحدة وفي ضوء مستقبل التعاون التقني العسكري للبلدين.

ورأت الصحيفة أنه من الممكن إيجاد حلول لهذه المشكلة حسبما يعتقد خبراء أتراك، "ولكن ربما لم تعجب كل هذه الحلول روسيا، حيث إن تركيا ربما تخلت عن تشغيل S-400 (نظام الدفاع الصاروخي الذي تقدمه روسيا لتركيا)".