تستضيف مدينة ميلانو الإيطالية في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر فعاليات "ميلانو تشارك"، وهو الحدث الذي تروج له بلدية ميلانو و مؤسسة (كاريبلو) الإيطالية والتي نشأت بهدف تحفيز المشاركة في الحياة العامة وخلق الوعي بالدور الذي يمكن للجميع القيام به، فضلا عن تنمية الشعور بالانتماء و بالمجتمع.

وستتناول المناقشات والاجتماعات قضايا سيادة القانون وإدارة الشؤون العامة، وذلك في سياق عالمي تغيرت فيه عملية التحول الرقمي بسرعة وبشكل عميق ليس فقط أساليب التفاعل بين الأشخاص ولكن من حيث الوصول إلى المعلومة. ومن هنا جاءت الحاجة لفعاليات "ميلانو تشارك" بهدف إشراك المواطنين في مبادرة جماعية ومفتوحة للحوار تعزز الوعي المدني للمواطنين.

واستخدم المروجين للحدث لجنة تنظيمية ولجنة علمية لدعم إعداد البرنامج. وقال لورنزو ليباريني، مستشار حركة "المواطنة النشطة" و"أوبن داتا": "في هذه السنوات، كانت بلدية ميلانو مجالًا للتجربة وابتكار مسارات تشاركية ذات جودة وطرق جديدة للإدارة المشتركة للسلع، والتي ترى المواطنين كأبطال"، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأوضح ليباريني أن فعاليات "ميلانو تشارك" ستكون فرصة لإظهار كل هذا جنبًا إلى جنب مع العديد من الحقائق النشطة في المدينة والتي تعمل على زيادة محيط حقوق المواطنة.

وتابع ليباريني: "سنضع الأسس للمبادرات الجديدة ومنصة رقمية ومراجعة شاملة لقواعد المشاركة التي تضع معاييرا جديدة لجميع الإدارات".