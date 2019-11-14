مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، على تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار.

وأضاف حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح الخميس، أن المنصة الاستثمارية المشتركة في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول.

وأوضح أن الشراكة مع الإمارات تهدف لتأسيس مشروعات استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة.

وأقيمت صباح الخميس، مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله إلى قصر الوطن، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأربعاء، إلى الإمارات، في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين هناك حول العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.