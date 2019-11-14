«سلطة ضبط وسائل الإعلام بالجزائر»: مستعدون لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكدت "سلطة ضبط السمعي البصري" بالجزائر، اعتزامها متابعة عملية الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل من خلال التزامها بالقيام بدورها الرقابي والقانوني المنوط به ضمن المهام الموكلة لها.

وقالت السلطة وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم القنوات التلفزيونية والإذاعات بالجزائر - في بيان اليوم الخميس- إنها تعمل بإمكانياتها من منطلق مراعاة متطلبات الخدمة العمومية التي أوكلت إليها بحكم القانون على إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يعتبر محطة مفصلية باعتباره حلا دستوريا للأزمة المتعددة الجوانب ومنها الجانب المؤسساتي من خلال دعوة وسائل الإعلام إلى المساهمة "الفعالة والمسؤولة في تنوير المواطنين إعلاميا وفي تيسير وصول المرشحين إلى الرأي العام بكل موضوعية وشفافية ومساواة".

وأكدت أنها ستقوم بدورها في إطار مهامها طبقا للقانون بما يدعم نجاح هذا الاستحقاق الرئاسي المصيري في حياة الأمة الجزائرية، مشيرة إلى أن القانون ينص على التنسيق مع السلطة المستقلة للانتخابات في مجال التوزيع العادل والمنصف في الحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية .

وأعربت عن أملها في أن يلتزم الجميع بمختلف القوانين ذات الصلة وبالخصوص الضوابط والقواعد الإخلاقية والقانونية والمساهمة في نجاح الحملة الانتخابية المرتقبة وفي إقناع الناخب بتوفير الجو المساعد على الاختيار وعلى الإقناع بالبرامج الانتخابية الكفيلة بجعل المواطن يشارك في التصويت وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة.