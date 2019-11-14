 رئيس الوزراء العراقي: نشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي للدولة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء العراقي: نشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي للدولة

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أ ش أ
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 6:39 م | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 6:39 م

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، إن البلاد تشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي لإحدى مؤسسات الدولة سواء بعناوين حقيقية أو مزيفة.

وأوضح عبد المهدي - في بيان أوردته السومرية نيوز - أن الكاميرات سجلت اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في بغداد واقتياده إلى جهة مجهولة، معربا عن رفضه الشديد لهذه الممارسات التي يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أن الدوائر الأمنية والقضائية المختصة باشرت التحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطف، مطالبا الجناة بإطلاق سراحه فورا وبدون قيد أو شرط، حيث أن القانون يعاقب على احتجاز أو اعتقال أي شخص بدون أوامر قضائية أصولية ومن غير الجهات المخولة بأوامر إلقاء القبض وتنفيذه.

وحذر عبد المهدي، الجهات التي تقوم بهذه الأعمال أو تغطيها، بأنها ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها، وأن عقوبات مؤكدة تنتظرها نتيجة أفعالها، مشددا على أن الحكومة لن تقبل إطلاقا أية تصرفات خارج قوانين وتعليمات وتنظيمات الدولة.

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