النجم الساحلي يعلن الموعد النهائي لمواجهة الأهلي في أبطال إفريقيا

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أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عن إقامة مباراته أمام الأهلي في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في موعده المحدد من قبل.

و كتب النادي موقعه الرسمي أن مباراته أمام الأهلي ستُقام يوم الجمعة 29 من شهر نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس.

وأكمل النادي التونسي أنه سيتم الإعلان عن ملعب المباراة خلال الأيام القليلة القادمة.

وتقدم النجم الساحلي بطلب رسمي للكاف أمس الأربعاء بتأجيل مباراته أمام الأهلي لمدة 24 ساعة لتُقام يوم 30 نوفمبر بدلا من 29 من الشهر ذاته لارتباط الفريق بمباراة في الدوري المحلي أمام اتحاد بن قردان والتي من المقرر إقامتها يوم 25.

وكان النجم الساحلي قد حدد بشكل رسمي إقامة مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الأولى بأبطال إفريقيا على ستاد الأوليمبي برادس.