 متحدث باسم الداخلية العراقية: القوات الأمنية لا تشن هجمات ضد المتظاهرين - بوابة الشروق
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متحدث باسم الداخلية العراقية: القوات الأمنية لا تشن هجمات ضد المتظاهرين

محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 8:08 م | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 8:08 م

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد خالد المحنا إنه ليس هناك أي تخوف لدى الأجهزة الأمنية من الدعوة لتظاهرات الغد.

وأضاف، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، لفضائية "سكاي نيوز عربيىة"، القوات الأمنية لا تشن هجمات ضد المتظاهرين.

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