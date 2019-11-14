صحيفة إندبندنت: الجمهوريون لن يسمحوا بعزل ترامب

علقت صحيفة "إندبندنت" البريطانية على التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة في إطار إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة في عدد اليوم الخميس إن احتمال البدء في إجراءات عزل ترامب تعني بالنسبة للديمقراطيين البرهنة على أن ترامب فاسد.

تابعت الصحيفة: "وبالنسبة للجمهوريين فإن هذه الإجراءات توضح أن الديمقراطيين مستعدون لإساءة استخدام أي إجراءات دستورية ممكنة للهجوم على ترامب بشكل غير نزيه".

وذهبت الصحيفة إلى أن "هذا التحزب المتطرف سيحول في النهاية دون اتخاذ إجراء لعزل ترامب من منصبه" هذا إذا وصلت التحقيقات إلى هذا الحد أصلا".

وقالت الصحيفة إنه وبدون الجمهوريين فلن يكون من الممكن أبدا أن تتوفر أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس بشيء، والاستعاضة عنه بنائبه مايك بينس، وأضافت الصحيفة: "ولكن ذلك ليس هو العقوبة المقصودة، فالعقوبة التي يريدها الديمقراطيون من وراء إجراءات العزل تتمثل في الضرر الذي سيلحق بسمعة ترامب المهتزة أصلا على صعيد الرأي العام".

وتوقعت الصحيفة أن "يوزع ترامب العقوبات بنفسه إذا نجح في الفوز مجددا في انتخابات 2020 ونجح في الحصول على مزيد من المقاعد في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب".