سياسية كتالونية مطلوبة في إسبانيا تسلم نفسها للشرطة الإسكتلندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سلمت كلارا بونساتي، السياسية الانفصالية الكتالونية المنفية التي تطلبها إسبانيا بتهمة التحريض على الفتنة، نفسها في مركز للشرطة في اسكتلندا اليوم الخميس.

وقال محاميها عامر أنور إنهما سوف يخوضان معركة قضائية ضد طلب التسليم الإسباني، حسبما ذكرت وكالة "برس أسوسيشن" للأنباء.

وقال المحامي بعد وصول موكلته بونساتي إلى مركز شرطة سانت ليونارد في إدنبره: "نعتقد أن هذا يمثل انتهاكا لعملية التسليم، ونعتقد أن هذا يمثل انتهاكا لأمر الاعتقال الأوروبي".

وصدرت مذكرة توقيف بحق بونساتي الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع عقد جلسة للنظر في الإفراج عنها مقابل كفالة في وقت لاحق اليوم الخميس.

يشار إلى أن بونساتي، وهي أستاذة اقتصاد بجامعة سانت أندرو، مطلوبة في إسبانيا بسبب ضلوعها في الحركة الانفصالية الكتالونية، ومتهمة بالتحريض على الفتنة.

وفي حالة إدانتها، فقد تواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 سنة.

وعقب الاستفتاء حول انفصال كتالونيا في تشرين أول/أكتوبر 2017، أصدرت السلطات الإسبانية أوامر اعتقال بحق عدد من كبار السياسيين الكتالونيين، والعديد منهم في المنفى.

وكانت بونساتي وزيرة للتعليم في الحكومة الكتالونية وقت استفتاء عام 2017 .