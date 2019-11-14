البحرين وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية والدولية

بحث وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، اليوم الخميس، مع تيموثي ليندركينج، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون دول الخليج العربي، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشاد الجانبان - خلال اللقاء وفقا لوكالة أنباء البحرين - بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة، التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن علاقات التعاون والصداقة الوثيقة القائمة على التحالف الاستراتيجي بين البلدين، تشهد تقدما مطردا، وتنوعا واسعا، كما تعكس تاريخا طويلا من التنسيق المشترك والمساعي المتواصلة، للمضي بها لآفاق أرحب على كافة المستويات.

ورحب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، بما تمخض عن اجتماع "التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط" من توافق حول تعزيز التعاون الجماعي، معربا عن تفاؤله بأن هذا التحالف، سيعزز آليات التشاور والتحرك الإقليمي، وسيسهم في أمن وازدهار منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض الشيخ عبدالله بن أحمد، أبرز التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وخصوصا الخليج العربي، موضحا أن مملكة البحرين لديها أجندة عمل للقضايا والموضوعات الجديرة بالاهتمام والمتابعة، وأهمية البناء على الفرص المتاحة للتوصل إلى حلول مستدامة للمشكلات القائمة، ومواجهة مصادر التهديد المختلفة، معتبرا أن التحالف الاستراتيجي، ينبغي أن يوائم بين الأمن والتنمية، وأن يكرس جهوده لإيجاد بيئة سلمية مزدهرة لتعظيم المنافع.

وأفاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، بأن مملكة البحرين تولي مواجهة خطر الإرهاب، أولوية متقدمة من خلال مقاربات شاملة لاستئصال جذور هذه الآفة، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لمعاقبة رعاة الإرهاب، وكل من يدعم ويمول ويقدم الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

وبين الشيخ عبدالله بن أحمد، أن مملكة البحرين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة نجحت في تقديم النموذج الأمثل، للإصلاح والتنمية والتسامح وسيادة القانون، منوها إلى المبادرات الملكية السامية والرائدة، في دعم التعايش الديني، ونشر السلام بين مختلف شعوب العالم.

من جانبه، أعرب تيموثي ليندركينج، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون دول الخليج العربي، عن اعتزازه وتقديره، لما وصلت إليه علاقات الصداقة بين البلدين من تطور ونماء على كافة الأصعدة، مثمنا الجهود الدؤوبة والخطوات الرائدة التي تتخذها مملكة البحرين من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب، متمنيا للمملكة المزيد من التقدم والازدهار.