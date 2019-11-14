اختتام فعاليات الدورة الـ 22 من «ندوة الإنسان في الفضاء» بالإمارات

اختتمت اليوم الخميس فعاليات ندوة (الإنسان في الفضاء للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية)، التي استضافتها دولة الإمارات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الندوة سلطت - في دورتها الثانية والعشرين - الضوء على التكيف البشري في الظروف القاسية والبيئات التناظرية والسلامة الميكروبية والمخاطر والتدابير المضادة للبعثات بين الكواكب وعلم المناعة الفضائية إضافة إلى ورش عمل عن تأثير الرحلات الفضائية على العظام والعضلات والتمرين والتدابير المضادة الفلكية وعلم الأحياء الفلكي.

وشهدت الندوة - على مدار 4 أيام - مشاركة كبيرة محلية وعالمية حيث شارك 374 طالبا من مختلف المراحل التعليمية و288 موفدا من عدة دول إضافة إلى رواد فضاء وعدة وكالات فضاء عالمية مثل وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا " ووكالة الفضاء الروسية (روزكوزموس) ووكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) وإدارة الفضاء الوطنية الصينية ومنظمة البحوث الفضائية الهندية.

وشارك هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وزميله رائد الفضاء سلطان النيادي على مدار فعاليات " ندوة الإنسان في الفضاء " الطلاب والمهتمين والمتخصصين في قطاع الفضاء تفاصيل أول مهمة إماراتية مأهولة إلى الفضاء والتحديات التي واجهتهما خلال الإعداد للمهمة ورؤيتهما للرحلات المستقبلية المأهولة إلى الفضاء واستدامة برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وأكدت الندوة أهمية صناعة الفضاء للبشرية واستخدامات الروبوتات في الفضاء والتعاون الدولي المشترك في مجال الفضاء ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" والمتطلبات الخاصة بإعداد رواد الفضاء واستكشاف الفضاء في المستقبل والاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 والتي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته وخطة تشجيع الاستثمار في الفضاء.

وتطرقت الجلسات النقاشية إلى الحديث عن الرؤية الاستراتيجية لاستخدام محطة الفضاء الدولية "ISS" والمنطقة المحيطة بها والأبحاث البشرية لمهام المريخ المستقبلية وتجارب الفضاء البدنية الفسيولوجية الروسية على متن المحطة الفضائية الدولية والجوانب النفسية لمهمات المريخ إضافة إلى رحلات الفضاء البشرية الخاص بمركبة الفضاء جاجانيون والتابعة لمنظمة البحوث الفضائية الهندية والتحديات التي تواجه طب الفضاء في البعثات العلمية.