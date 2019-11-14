قالت الفنانة كندة علوش، إن غيابها عن الساحة الإعلامية والفن بسبب زواجها وحملها، قد يجعل الناس يظنون بأنها قديمة الطراز، مشيرة إلى أنها مقتنعة بالفكرة وتتماشى معها.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس، أنها كانت على علم مسبق بأن فكرة الزواج – خاصة العام الأول – صعبة، موضحة: «كنتوا عارفين بعض بس أول مرة تعيشوا تحت سقف واحد، ويبقى في تواصل يومي بكل تفاصيل الحياة، لأول مرة بتتصدمي بالواقع إنتي كنتي راسمة حياة وردية، وفجأة التفاصيل اليومية هي اللي بتفرق».

وأوضحت أن تفكيرها كان ينصب على تواجدها أول عام بالمنزل للتركيز مع الأسرة والعلاقة والزوج ومتطلباته وإعطاء ذهنها بنسبة 100% له، وعدم تعرضها للتشتيت بعوامل خارجية، وتلافي أي مشكلة يسببها الغياب، لافتة إلى أن ظروف العمل الفني تحتم الغياب عن المنزل فترة طويلة قد تصل إلى 12 ساعة، وهو ما قد يتسبب في مشاكل.

وعن قرار بقاءها بالمنزل بعد الولادة، ذكرت بأنها ترى الأمومة مقدسة، متابعة: «مكنش ينفع مبقاش موجودة، ميتفعش تنطق حرف أو تعمل خطوة وأنا مش موجودة، كنت شايفة إن المهمة دي محتاجة مني كل الإخلاص والوقت والتركيز وأهم من حاجات تانية، لازم أنا اللي أأكل وأشرب وأحمي إزاي وكل حاجة».