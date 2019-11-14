عمرو أديب: هو مش ممكن المنتخبات بتاعتنا تفضل في مرحلة الشباب وبس؟

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز المنتخب الوطني الأوليمبي على نظيره الكاميروني، بهدفين مقابل هدف، قائلًا: "منتخب الشباب ده حاجه محترمة بجد".

وأضاف خلال تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الخميس: "هو مش ممكن المنتخبات بتاعتنا تفضل فى مرحلة الشباب وبس وماتوصلش لمرحلة الاحتراف واللامبالاة وقلة الحماس وكده، مبروك يا شباب ماتش كان صعب وعدى على خير".



ونجح المنتخب الأوليمبي، في الفوز على نظيره الكاميروني، بهدفين مقابل هدف، ف ضمن مباريات المجموعة الأولى في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.