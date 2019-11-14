 وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الهولندي التطورات الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الهولندي التطورات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
أ ش أ
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 6:17 م | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 6:17 م

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير مع وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، في العاصمة الهولندية أمستردام، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.

وتبادل الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الخميس/ - وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد.


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