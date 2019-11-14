ارتفاع عدد المصابين جراء انفجارين بمستودع للاسلحة جنوبي تركيا إلى 14

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ارتفع عدد المصابين جراء انفجارين منفصلين وقعا أمس الأربعاء، في مستودع للأسلحة والذخيرة في ولاية شانلي اورفه جنوبي تركيا إلى 14.

جاء ذلك في بيان مكتوب لوالي شانلي اورفه عبد الله ايرين،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وقالت الاناضول أن الانفجارين وقعا في أرض تابعة لقيادة اللواء 20 مدرع في الولاية.

وأضافت أن عددا من سيارات الإسعاف والإطفاء توجهت إلى موقع الحادث.

من جهة اخرى، قال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، إنه تم السيطرة على حريق اندلع في المستودع وهو خاص بالذخيرة الخفيفة، كما تم إتخاذ جميع التدابير اللازمة".

ولم يذكر بيانا والي شانلي ووزارة الدفاع السبب وراء الانفجارين.