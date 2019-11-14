ضبطت الشرطة في سلوفينيا والمجر، في عملية مشتركة، 730 كيلوجراما من الهيروين النقي.

وعقد ممثلون عن شرطة البلدين مؤتمرا صحفيا في مدينة ناجيكانيتسا، جنوب غربي المجر، أمس الأربعاء، أعلنوا فيه إن قيمة المخدرات المضبوطة تبلغ 3ر52 مليون يورو.

وأضافوا أن الهيروين المضبوط يمثل أكبر كمية من هذا المخدر ضبطتها السلطات المجرية منذ 20 عاما.

وألقت الشرطة المجرية القبض على مواطن (47 عاما) في العاصمة بودابست، وتحقق معه بوصفه الشخص الذي كان من المفترض أن يتسلم شحنة المخدرات.

وكانت السلطات المجرية تواصلت مع نظيرتها في سلوفينيا والتي تمكنت من ضبط الشحنة نهاية الشهر الماضي، في مدينة كوبر السلوفينية الساحلية على البحر الأدرياتيكي.

وكانت المخدرات داخل حاوية قادمة من إيران.

وصادرت السلطات السلوفينية الجزء الأكبر من المخدرات، لكنها تركت، بعد اتفاق مع السلطات المجرية، نحو 70 كيلوجراما منها يصل إلى المجر.

ونقل سائق شاحنة، دون أن يدري، الهيروين مع بضائع أخرى إلى بودابست، وقد أوصلت الشحنة الباقية من المخدرات السلطات المجرية إلى المتهم الذي تم القبض عليه.

وكانت الشحنة برمتها، بحسب تصريحات المحققين في المجر، مخصصة للسوق المجرية.