الحاكم العام لكندا تزور ليتوانيا وأستونيا الشهر الجاري

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم الخميس أن الحاكم العام لكندا جولي باييت ستزور ليتوانيا وإستونيا في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أنه في ليتوانيا أن باييت ستلتقي بالرئيس جيتاناس ناوسيدا، ورئيس الوزراء سوليوس سكفرنليس، فضلا عن خبراء محليين؛ لمناقشة فرص توثيق التعاون بين الدولتين، كما ستضع إكليلا من الزهور في مقبرة "أنتكالنيس"؛ تكريما للجنود الليتوانيين الذين سقطوا في الحروب.

وأضاف أنها ستتوجه إلى إستونيا؛ لتلتقي بالرئيس كيرستي كالجليد، ورئيس الوزراء يوري راتاس،ن كما ستزور مركز الدفاع السيبراني التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وستشارك في العديد من الفعاليات؛ لتعزيز العلوم والتكنولوجيا.

وقال ترودو "تشترك كندا في علاقات قوية مع كل من ليتوانيا وإستونيا، بناء على القيم المشتركة والتعاون، وتمثل هذه الزيارة فرصة للحاكم العام؛ لتعميق علاقاتنا بين الأفراد، والبحث عن طرق يمكننا من خلالها العمل بشكل أوثق، سنواصل توحيدنا مع ليتوانيا وإستونيا، وسنواصل العمل مع هؤلاء الشركاء وغيرهم من حلفاء الناتو؛ لتعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم".