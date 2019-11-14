وزير التعليم العالي يؤكد أهمية الاتحادات الطلابية في التواصل بين الطلاب وهيئة التدريس

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية دور الاتحادات الطلابية في تمثيل طلاب الجامعات وتنظيم الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية، والثقافية والرياضية والترفيهية، وتحقيق التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك في كلمة الوزير للطلاب المشاركين في العملية الانتخابية والتي ألقاها اليوم الخميس، خلال فعاليات الجولة الأخيرة لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

ودعا الوزير الطلاب للاستفادة من الإمكانيات التي تخصصها الدولة لدعم الأنشطة الطلابية بتوسيع مشاركتهم فيها، مشيرا إلى أن الاهتمام بالاتحادات الطلابية يعكس حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة بوعي في بناء وطنهم، وتقديم نموذج للممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار داخل الجامعات.

وأضاف أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع أعضاء الاتحادات الطلابية فور انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، وتلبية طلباتهم، مؤكدا حرصه على تحقيق التواصل بشكل مستمر مع الاتحادات الطلابية.

كما أشاد عبدالغفار بالمشاركة الطلابية المتميزة، وبالتنظيم الجيد للعملية الانتخابية بالجامعات حتى خروجها بصورة مشرفة، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للطلاب الناجحين في الانتخابات، وداعيا الأعضاء الجدد للحرص على تقديم دور فعال ومتميز من خلال التمثيل الجيد لجامعاتهم ولزملائهم الطلاب.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار - خلال اللقاء - أعمال المرحلة الأخيرة من جدول انتخابات الاتحادات الطلابية ، حيث جرى انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس الاتحاد ونائبه لجامعة القاهرة، وقدم التهنئة للطلاب الفائزين، حيث فازت الطالبة دارين محمد خليل برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن هذه تعد المرة الأولى التي تفوز طالبة برئاسة الاتحاد بجامعة القاهرة مشيدا بالطالبة وتمكنها من الوصول لهذا النجاح، فيما فاز الطالب مصطفي شريف بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

بدورها، ألقت الطالبة الفائزة بمنصب رئيس الاتحاد كلمة قدمت فيها الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، مشيرة لسعادتها لتكون أول فتاة تصل لرئيس اتحاد الطلاب، وسعادتها بتمثيل كلية الإعلام التي تنتمي إليها وتمثيل زملائها الطلاب في تحقيق طلباتهم.

يذكر أن فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية بدأت في 30 أكتوبر الماضي بفتح باب الترشح، تلاها إعلان الكشوف وتلقى الطعون، وبدء الدعاية الانتخابية، ثم انطلاق الجولة الأولى في 7 نوفمبر، وانتخابات الإعادة وصولا إلى استكمال المرحلة الأخيرة من الجدول اليوم 14 نوفمبر بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعات، وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الحالي بلغ 24864 منهم 14222 طالبا، و10642 طالبة.