مركز المصالحة الروسي: عودة 946 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 946 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 223 لاجئا يضمون (67 امرأة و113 طفلا) عادوا من لبنان عبر معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ) بالإضافة إلى 723 لاجئا يضمون (217 امرأة و369 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الخميس، أنه نفذ - خلال 24 ساعة الماضية - عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 2.45 طن إلى أهالي بلدة البياضة في محافظة حماة.

وأشار البيان إلى أن وحدات سلاح المهندسيين السوري قام - خلال الـ 24 ساعة الأخيرة - بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 43 عبوة قابلة للانفجار.