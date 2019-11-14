مرشح فرنسا في المفوضية الأوروبية في جلسة استماع اليوم للموافقة عليه

من المقرر أن يعقد النواب الأوروبيون اليوم الخميس جلسة استماع لمرشح فرنسا في المفوضية الأوروبية تيري بريتون حول مدى كفاءته لتولي المنصب، وذلك عقب أن رفضوا المرشح الأول الذي قدمته باريس.

وقد أثار نواب من عدة مجموعات سياسية تساؤلات حول وجود تضارب محتمل بين دور بريتون السابق كرئيس لشركة اتوس التكنولوجية ومسؤولية الإشراف على القطاع التي سيتولاها بصفته مفوض السوق الداخلي للاتحاد الأوروبي في المستقبل.

ومن أجل تأكيد تولي بريتون للمنصب، يتعين أن يحصل على موافقة أغلبية ثلثي النواب الذين سوف يحضرون الجلسة اليوم، وهى عقبة من الممكن أن يكون من الصعب تخطيها.

ويشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين واجهت وقتا صعبا في تشكيل مفوضيتها، التي يتعين أن تضم مسؤول من كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي. وقد اضطرت هذه الصعوبات فون دير لاين لإرجاء توليها منصبها الذي كان مقررا في الأول من نوفمبر الجاري.

وتأمل فون دير لاين في الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي على تشكيلتها للمفوضية لكي تتولى منصبها في الأول من ديسمبر المقبل.

وبجانب فرنسا، يتعين على المجر ورومانيا أيضا طرح أسماء مفوضين جدد عقب أن رفض البرلمان مرشحي البلدين بسبب تضارب المصالح.