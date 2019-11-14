رئيس البرلمان الجزائري: النواب حريصون على رسم صورة جديدة للجزائر

أكد سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان) اليوم الخميس أن النواب حريصون، من خلال سلطتهم التشريعية، على رسم صورة جديدة للجزائر كما يحلم بها الجزائريون.

وخلال جلسة علنية خصصت للمصادقة على مشاريع قوانين المحروقات والمالية وتعديل القانون المتعلق بقوانين المالية، و التي اعتبرها شنين جلسة مهمة في تاريخ المجلس وفي تاريخ الجزائر لما تضمنته من قوانين أساسية هامة، قال شنين إن "هذه الصورة الجديدة المنشودة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرض وتنهي عهد الجماعات والمجموعات الضاغطة".

وأضاف أن "الجزائر التي يحرص النواب على تجسيدها هي جزائر تعزز العدالة في توزيع الثروة بعيدا عن الحسابات الجهوية الضيقة، جزائر المؤسسات، جزائر الحكم الراشد و الشفافية و الرقابة الحقيقية على المال العام".

وأشاد بحرص النواب على الوصول الى جزائر تخضع للقانون بمصطلحات دقيقة غير قابلة للتأويل، ويحرسها رجالها وجيشها الذي أظهر احترافية عالية تخدم استقرار البلاد ودعم الشعب في تحقيق مطالبهم، ووجه التحية للجيش الجزائري الذي يحقق الانجازات داخليا وخارجيا باحترافية.

وأكد أن المحرك الوحيد لنقاشات النواب لمشاريع القوانين محل المصادقة كان حب الجزائر ومصلحة الوطن فقط ولم تخضع لإكراهات الواقع ولا للمزايدات السياسية ولا لمحاولات الضغط.

وأوضح أن توقيت القوانين لم يكن خاضعا لأي حسابات سياسية بل جاء استجابة لمصلحة البلاد وتماشيا مع الرهانات التي ستخوضها مستقبلا وحرصا على ضمان اقتصاد وطني يملك التنافسية الحقيقية.

وتطرق شنين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن البرلمان سبق وأن أطرها بمنظومة قانونية تميزها الحرية و النزاهة، معربا عن تفاؤله بأن الشعب الجزائري سيكون مع هذا التوجه.