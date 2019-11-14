نايك توقف بيع منتجاتها مباشرة على موقع أمازون للتجارة الإلكترونية

أنهت شركة الملابس والأحذية الرياضية الأمريكية نايك تعاونها مع شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم، وقررت وقف بيع منتجاتها على موقع أمازون مباشرة في إطار برنامج تجريبي كان قد بدأ في 2017.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الانفصال بين الشركتين يأتي في إطار عملية تغيير شاملة لاستراتيجية مبيعات التجزئة في نايك، وفي أعقاب إعلان شركة الملابس والأحذية الرياضية الأمريكية اختيار جون دوناهوي الرئيس التنفيذي السابق لشركة التجارة الإلكترونية "إي باي" ليكون الرئيس التنفيذي الجديد لها، وهو ما يشير إلى اتجاه نايك بقوة نحو تعزيز وجودها في مجال التجارة الإلكترونية بدون مساعدة أمازون.

وقالت نايك في بيان اليوم الأربعاء "كجزء من تركيز نايك على تقديم أفضل خبرات لعملائنا من خلال علاقات مباشرة وشخصية بصورة أكبر، قررنا إلغاء برنامجنا التجريبي الحالي مع أمازون لتجارة التجزئة.. سنواصل الاستثمار بقوة والدخول شراكات مع متاجر التجزئة والمنصات الأخرى لتقديم الخدمة السهلة لعملائنا في مختلف أنحاء العالم".

وأشارت بلومبرج إلى قرار عدد من العلامات التجارية الشهيرة وقف بيع منتجاتها مباشرة عبر منصة أمازون بسبب ازدهار بيع المنتجات المقلدة أو غير المرخصة، بأسعار منخفضة على هذه المنصة، وهو ما يقلل من القيمة الحقيقية لهذه المنتجات عالية القيمة.

يذكر أن برنامج التعاون بين نايك وأمازون كان يجعل الأولى تعمل كتاجر جملة لعملاء الثانية بدلا من السماح لطرف آخر بعرض منتجات نايك على الموقع وبيعها للعملاء.