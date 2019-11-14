علاء عابد: أداء وفد مصر أمام مجلس حقوق الإنسان صفعة على وجوه الإرهابيين

اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن إشادة الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالتقرير المصري، والتعاون المؤسسي والدبلوماسي بين مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتأكيدهم بأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا خاصة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين المرأة والحق في السكن وحياة كريمة بمثابة شهادة دولية.

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير في الطريق الصحيح نحو تطبيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، معتبرا في بيان له أن تقدير المجتمع الدولي للدور المصري في محاربة الإرهاب، وقدرة على تحقيق توازن بين الحقوق الأساسية للمصريين ومكافحة الإرهاب بمثابة صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وأشاد بالعرض القوى والواضح من المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لتقرير مصر أمام هيئة مكتب الدورة الـ34 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، الذي لم يحظ فقط بإعجاب كبير وغير مسبوق من ممثلي الدول خاصة فيما يتعلق بخطة الحكومة المصرية لتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية، وإنما طالبوا مصر بعرض التجربة كاملة للاستفادة منها.

ووجه النائب علاء عابد تحية قلبية للوفد المصرى برئاسة المستشار عمر مروان، للمشاركة الفعالة للمرأة في البرلمان ونسبة التمثيل الكبيرة التي تتجاوز 90 نائبة، واحتواء الحكومة على 8 وزيرات مؤثرات في القرار الحكومي اقتصاديًا واجتماعيًا.

وثمن الدور الكبير والجيد للحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، في إعداد تقرير مصر حول المراجعة الدورية لملف مصر، مؤكدا أن غالبية ملاحظات وتقارير الدول وتعليقاتها في جنيف حول ملف مصر وتقريرها بصفة عامة كانت إيجابية ومعقولة ولم تكن عدائية.