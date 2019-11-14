عرض صور نادرة تكشف البدايات المتواضعة لفريق الروك رولينج ستونز عام 1963

أعضاء من فريق الروك رولينج ستونز يؤدون عرضا في مكان غير معلوم في عام 1963. (صورة لرويترز يحظر اعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

ستعرض مجموعة من الصور النادرة بالأبيض والأسود ترجع إلى أول جولة حفلات قام بها فريق الروك رولينج ستونز عام 1963 في شرق لندن هذا الشهر.

وظلت الصور، التي التقطت في استوديو تسجيل بلندن وخلال حفل في كارديف ويلز تحت سرير المصور جاس كورال لسنوات قبل أن يقرر إزالة الغبار من عليها.

وتظهر الصور البدايات المتواضعة لفريق موسيقى سيصبح اسمه معروفا في كل أنحاء العالم وتتضمن صورة لأعضاء الفريق وهم يجمعون الأموال لدفع أجرة تاكسي وحشد صغير ينتظر في المطر قبل صعود الفرق وفرق أخرى على المسرح في كارديف.

ويتذكر كورال الذي كان عمره 26 عاما عندما التقط الصور، أنه كان يعتقد آنذاك أن الفريق سيصبح مشهورا.

وقال ”بالطبع.. لم أكن أتوقع أن يستمروا كل هذه السنوات وأن يكونوا مميزين بهذا الشكل لكنني كنت أعلم أنهم مميزون“.

وأضاف ”كنا قد خرجنا للتو من الحرب العالمية الثانية وكان هناك أشخاص محددون يقودون الطريق لإيجاد سبيل جديد وثقافة جديدة للمضي قدما. وكان فريق (رولينج ستونز) من هؤلاء“.

وقال كورال إن ما أثار دهشته، أثناء مشاهدة ميك جاجر ورفاقه كيث ريتشاردز وبيل وايمان وتشارلي واتس وبرايان جونز قبل تسجيل أغنية ”أريد أن أكون رجلك“ (أي وانا بي يور مان) في لندن، هو مدى احترافية الفريق.

وأضاف ”الناس يريدون الفرق التي تحطم (أثاثات) الفنادق ويكون لها معجبون مراهقون ينتظرونها خارج الأبواب.. لكن الوضع لم يكن كذلك على الإطلاق. كان الأمر يتعلق برجل جاد يقوم بعمل جاد للانتهاء من التسجيل“.