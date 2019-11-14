محافظ أسيوط: استلام مبنى إدارة ديروط التعليمية الجديد تمهيدا لافتتاحه

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعليم بكافة قطاعاته تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

وأشار إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتدعيم جهود هيئة الأبنية التعليمية وخطتها المالية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تقف حيال تنفيذها، موضحا إنه تم استلام مبنى إدارة ديروط التعليمية مكون من 5 أدوار لخدمة العملية التعليمية بالمركز، بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين و200 ألف جنيه، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

وأوضح مصطفى عبدالفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أنه تم الاستلام الإبتدائي لمبنى إدارة ديروط التعليمية تمهيداً لافتتاحه في أقرب وقت ممكن، حيث يتكون المبنى من 5 أدوار ومصمم بشكل هندسي متميز داخليًا وخارجيًا، فضلا عن تزويده بأوفيس و7 دورات مياه وله مدخلان رئيسي وخلفي وسلم طوارئ، بالإضافة إلى صالة كبيرة بالدور الأرضي لاستقبال أعداد المواطنين والعاملين بشكل لائق.

وأشار إلى تدعيم المبني بنظام إنارة متطور موصل بنظام أرضي صناعى كامل لحماية المبنى والأجهزه الموجودة به من مخاطر ارتفاع التيار ومراوح جدارية وزهور للزينة لإضفاء المظهر الجمالي، بالإضافة إلى نظام إنذار مبكر ضد الحريق بكل فراغ ونظام صوتيات حديث ليكون بكل فراغ ميكروفون مركزي وسنترال بسعة 3 خطوط خارجية و16 خطا داخليا ومخارج للإنترنت، لسهولة الاتصال والتواصل بين غرف الإدارة، مضيفا أنه تم تزويد المبنى بخزانات المياه أعلى المبنى، والتي تعمل يدوي وأتوماتيكي لملئ الخزانات.