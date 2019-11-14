 البرلمان الألماني يقر قانونا يجعل التطعيم ضد الحصبة إلزاميا - بوابة الشروق
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البرلمان الألماني يقر قانونا يجعل التطعيم ضد الحصبة إلزاميا

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 6:37 م | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 6:37 م

أقر البرلمان الألماني اليوم الخميس قانونا يلزم الآباء والأمهات بتطعيم أبنائهم ضد الحصبة، وهو القانون الذي اقترحه وزير الصحة، ينز شبان.

وسيصبح القانون ساريا اعتبارا من أول مارس 2020.

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