البرلمان الألماني يقر قانونا يجعل التطعيم ضد الحصبة إلزاميا

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أقر البرلمان الألماني اليوم الخميس قانونا يلزم الآباء والأمهات بتطعيم أبنائهم ضد الحصبة، وهو القانون الذي اقترحه وزير الصحة، ينز شبان.
وسيصبح القانون ساريا اعتبارا من أول مارس 2020.