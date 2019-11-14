البرلمان الألماني يقر قانونا يجعل التطعيم ضد الحصبة إلزاميا

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أقر البرلمان الألماني اليوم الخميس قانونا يلزم الآباء والأمهات بتطعيم أبنائهم ضد الحصبة، وهو القانون الذي اقترحه وزير الصحة، ينز شبان.

وسيصبح القانون ساريا اعتبارا من أول مارس 2020.