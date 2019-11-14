الفلبين تحصل على قرض بقيمة 300 مليون دولار من بنك التنمية الأسيوي

أعلن بنك التنمية الاسيوي أن الفلبين ستحصل على قرض بقيمة 300 مليون دولار للمساعدة في تعزيز قدرة وحدات الحكومة المحلية على تقديم خدمات عالية الجودة وخفض الفقر.

وقال البنك، الذي يتخذ من مانيلا مقرا له اليوم الخميس، إن القرض سوف يمول المشاريع بموجب برنامج إصلاح الحوكمة المحلي، الذي يرمي إلى تزويد وحدات الحكومة المحلية بالأدوات والمهارات "لتلبية احتياجات المواطنين وضمان تقديم (الوحدات) خدمات تتماشى والأولويات المحلية وتحسين قدرتها على رفع عائداتها وخفض تكاليف القيام بأعمال على القطاع الخاص".

وقال جوزيه أنطونيو تان الثالث، وهو أحد مدراء الإدارة العامة والقطاع المالي والتجارة بالبنك، "يدعم بنك التنمية الأسيوي هدف الحكومة بخلق مجتمع على مستوى عال من الثقة بحيث يكون لدى المواطنون ثقة في قدرة المؤسسات الحكومية المحلية لتقديم الخدمات للمجتمعات وتوفير بيئة عمل أبسط للمستثمرين الأفراد".

وأضاف: "سوف تؤدي بيئة عمل صحية إلى توفير المزيد من الوظائف وتقوية الاقتصاد المحلي".

يعمل بنك التنمية الأسيوي مع الحكومة الفلبينية منذ عام 2006 بشأن مشاريع إصلاح الحوكمة المحلية لضمان أن تؤدي اللامركزية إلى نمو شامل وتقديم خدمات ذات جودة وفرص اقتصادية أفضل لسكان في تزايد سريع .

ومن بين المشاريع التي جرى تنفيذها حتى الآن هو تأسيس برنامج تكافؤ وبرنامج اعتماد لموظفي الخزانة المحليين ونظام إلكتروني حكومي محلي لتقييم طلبات الحصول على تصاريح لمزاولة الاعمال وغيرها من الخدمات.

وقال البنك: "مثل هذه التدابير تساعد في زيادة عوامل الجذب الكلية لاستثمارات القطاع الخاص في البلاد".