وزيرا الخارجية والبيئة الألمانيان يدعوان لهدف حماية مناخ أوروبي أكثر طموحا

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه لجعل هدف حماية المناخ الخاص بالاتحاد الأوروبي أكثر طموحا.

وقال ماس اليوم الخميس في العاصمة الألمانية برلين: "يتعين على الاتحاد الأوروبي جعل أهداف المناخ الخاصة به لعام 2030 أكثر تحديدا وأكثر طموحا".

وقالت شولتسه إنه يتعين على ألمانيا دعم رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين في رفع الهدف بالنسبة لخفض الغازات الدفيئة من 40 بالمئة حاليا "إلى 50 بالمئة، وربما إلى 55 بالمئة".

يشار إلى أن مؤتمر المناخ للأمم المتحدة سوف يبدأ في مدريد في الثاني من ديسمبر القادم، وتنص اتفاقية باريس للمناخ على أن تجعل الدول الأعضاء أهداف المناخ الخاصة بها أكثر تحديدا في عام 2020.

ويسري في الاتحاد الأوروبي حاليا الهدف الرامي لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40% حتى عام 2030 مقارنة بما كانت عليه في عام 1990.

وتسعى بعض الدول –كهولندا مثلا- لرفع الهدف إلى 55% وتسعى فون دير لاين لذلك أيضا.

ومن المتوقع أن يتجاوز الاتحاد الأوروبي هدف الـ40% إذا تم تنفيذ القوانين التي تم إقرارها بالفعل.