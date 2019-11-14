قتل شخصان في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن من جهة وبين مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس وأنصار السيناتور المعارضة جنين أنيز التي أعلنت نفسها رئيسة للبلاد من جهة أخرى.

وتم إطلاق النار على شابين في منطقة سانتا كروز في شرق البلاد، بحسب بيان صادر عن معهد الطب الشرعي التابع للمحامي العام في لاباز، يوم الأربعاء.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى إلى 10 أشخاص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

واستقال موراليس يوم الأحد بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة ضد الاحتيال المزعوم في انتخابات 20 أكتوبر، ثم توجه إلى المكسيك التي عرضت عليه اللجوء.