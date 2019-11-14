صبي أمريكي يلقي رسالة في المحيط الهادئ ويتلقى الرد عليها بعد 9 سنوات

رسالة ألقاها صبي أمريكي لم يتجاوز العاشرة في أحضان المحيط الهادئ تحمل تفضيلاته من طعام وألوان وأشياء مطالب من يعثر عليها بأن يرسل له ردا، لكن الرسالة وصلت بعد رحلة طويلة بين أمواج متلاطمة استغرقت 9 أعوام إلى مرسى على الساحل الفرنسي ليتلقى الرد بعدما صار شابا جامعيا.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، البداية كانت في أغسطس عام 2010 حينما فكر الصبي الأمريكي "ماكس فريدينبرج" في كتابة رسالة تضم قائمة لأفضل الأشياء التي يحبها تضمن التفاح والشاطئ والفضاء واللون الأزرق والحيوانات والسيارات، واضعا الرسالة في زجاجة نبيذ فارغة والقاها في البحر بمدينة لونج بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مطالبا من يعثر عليها بأن يرسل له ردا.

ومضت سنوات حيث بعث والد فريدينبرج رساله إليه الجمعة الماضية يخبره فيها بأنه تلقى رسالة من شخص يدعى جي دوبويس، والذي عثر على زجاجة في الساحل الأطلنطي جنوب فرنسا، في 10 أكتوبر الماضى.

ونشر ماكس فريدينبرج البالغ من العمر 19 عاما، وهو حاليا طالب في جامعة ماساتشوستس صورة للرسالتين عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت رسالة دوبويس مليئة بالمشاعر الفياضة رغم أنها مكتوبة بلغة إنجليزية ركيكة، مشيرا إلى أنه وجد الرسالة على شاطئ في فرنسا بين كونتيس وميميزان، وهى منطقة تبعد ما يقرب من ساعة ونصف بالسيارة شمال بلدة بياريتز، بالقرب من جبال البرانس والحدود الأسبانية.

وأشار دوبيس في خطابه الذي أرسله فريدينبرج إلى أن الزجاجة عبرت 6000 كيلو خلال التسع سنوات حتى وصولها إليه، ولابد أن يكون مرسلها الأمريكي قد "كبر كثيرا"، مرفقا بها خريطة بها دائرة حول الشاطئ الفرنسي الذي عثر فيه على الزجاجة.