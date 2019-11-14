شهادات أمام الكونجرس حول قضية أوكرانيا تضع ترامب في «موقف حرج»

وليام تيلور: اتصالات المحامى الشخصى للرئيس أضرت بالمصالح الأمريكية.. وجورج كنت: جوليانى سعى إلى تلطيخ سمعة بايدن



وضعت شهادة أدلى بها كل من وليام تايلور، أرفع دبلوماسي أمريكي في أوكرانيا، وجورج كنت، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أمس الأربعاء، في أولى الجلسات العلنية بالكونجرس الأمريكي منذ بدء الديمقراطيين إجراءات مساءلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخير في موقف حرج.

وكشف تايلور معلومات جديدة تفيد أن اتصالا هاتفيا جرى بين ترامب ودبلوماسي آخر بعد يوم واحد من المكالمة المثيرة للجدل التي أجراها في 25 يوليو الماضى مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقال تايلور إن أحد مساعديه كان مع سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، الذي كان حينذاك في كييف، عندما اتصل ترامب "بالسفير سوندلاند وسأله بشأن التحقيقات حول جو بايدن، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد ذلك، سأل مساعد تايلور سوندلاند، عن ما يفكر به ترامب بشأن أوكرانيا؛ وتابع تايلور أن "سوندلاند رد بأن ترامب مهتم في التحقيقات بشأن بايدن، أكثر مما هو مهتم بالوضع في هذا البلد (أوكرانيا)".

وقال الجمهوري جيم جوردان ساخرا خلال استجوابه وليام تايلور "في جملة واحدة هناك 6 أشخاص يشاركون في 4 حوارات".

وأضاف "لا يمكن أن اصدق ذلك.. أنت شاهدهم النجم"؛ ورد تايلور "أعتقد أنني قلت بوضوح أنني لم أحضر إلى هذا المكان لاتخاذ موقف لمصلحة هذا المعسكر أو ذاك".

وتحدث تايلور كيف طغت قناة دبلوماسية "غير نظامية" تدريجيا على القنوات "الرسمية" في أوكرانيا، قائلا إن هذه القناة "غير النظامية" التي فتحها رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب جاءت "ضد المصالح الأمريكية في هذا البلد".

من جهته، صرح نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أن جولياني سعى إلى "ما يلطخ سمعة" جو بايدن، مضيفا "في منتصف أغسطس الماضي بدا لي بشكل واضح أن جهوده باتت "تسمم" العلاقات بين كييف وواشنطن.

واعترف بأنه أبلغ البيت الأبيض بأن تعيين هانتر بايدن، يمكن أن "يوحي بوجود تضارب في المصالح".

وانضم نجل "جو بايدنط إلى مجلس إدارة مجموعة الغاز الأوكرانية "بوريسما" في 2014، حين كان والده جو بايدن نائبا للرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما.

وتابع: "لكنني لم أر يوما اي جهد أمريكي لحماية بوريسما من التحقيق"، مؤكدا أنه ليس هناك "أي أساس" للاتهامات التي أطلقها ترامب.

ويتهم ترامب جو بايدن بأنه طلب إقالة قاضي ادعاء أوكراني لحماية هذه المجموعة من تحقيق في الفساد.

من جهتهم، انتقد العديد من البرلمانيين الجمهوريين، الدبلوماسيين الأمريكيين لأنهما لم يتحدثا يوما إلى ترامب واستندا في موقفيهما إلى مصادر غير مباشرة.

وكانت الولايات المتحدة علقت مطلع الصيف، مساعدة عسكرية بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لأوكرانيا، ثم تم الإفراج عنها في منتصف سبتمبر الماضي، ويشتبه بأن ترامب استخدم هذه المساعدة للضغط على كييف.

وقال تايلور إن هذه المساعدة "اساسية للدفاع عن أوكرانيا" التي تخوض منذ خمس سنوات نزاعا مسلحا ضد روسيا.

وروى الدبلوماسي أنه زار الاسبوع الماضي خط الجبهة حيث كان جندي قد قتل للتو، ملمحا بذلك إلى أن حصيلة الخسائر البشرية كان يمكن أن تكون أكبر بكثير لولا هذه المساعدة الأمريكية.

وذكرت محكمة استئناف أمريكية، أمس الأربعاء، أنها لن تعيد النظر في قرار صدر في أكتوبر الماضي يأمر شركة المحاسبة التي تتولى أعمال ترامب بالسماح لمجلس النواب بالاطلاع على سجلاته المالية.

ويتعلق الحكم بالوضع المالي لترامب قبل وبعد انتخابه، بين 2011 و2018، ويشتبه الديمقراطيون بأن قطب العقارات السابق قام بتضخيم قيمة ممتلكاته للحصول على قروض، وكذلك بإخفاء تضارب في المصالح قد يكون حدث.