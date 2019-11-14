مولدوفا تتخذ خطوة باتجاه روسيا بعد انهيار الحكومة الموالية للاتحاد الأوروبي

عينت مولدوفا، الجمهورية السوفيتية سابقا والتي طالما مزقتها التطلعات للانضمام للاتحاد الاوروبي والولاء المصالح بين الشرق والغرب، رئيسا للوزراء يدعمه الرئيس الموالي لروسيا اليوم الخميس بعد أيام فقط من انهيار حكومة موالية للاتحاد الأوروبي.

وحصل رئيس الوزراء وزير المالية السابق إيوان تشيتشو على دعم الرئيس إيجور دودون وتصويت بالموافقة من جانب البرلمان على تعيينه في المنصب .

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطيح بالحكومة السابقة في مولدوفا التي كانت تقودها رئيسة الوزراء مايا ساندو وهي مؤيدة قوية للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، في تصويت بحجب الثقة في البرلمان.

وقال تشيتشو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية "مولدبرس" إنه "الآن، ولأول مرة على الإطلاق، أصبح لدى السلطات التنفيذية والتشريعية والرئاسية أهداف مشتركة، وسنعمل على انجاز مهمتنا".

ولطالما كانت مولدوفا تلك الدولة الفقيرة التي يبلغ عدد سكانها 5ر3 مليون شخص، والواقعة بين أوكرانيا ورومانيا، مقسمة بين تطلعات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والولاء لروسيا التي كانت تحكمها في السابق.