قائد عمليات بغداد: لن اسمح بتفريق تظاهرة ساحة التحرير بأية وسيلة

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أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي اليوم الخميس، رفضه تفريق تظاهرة ساحة التحرير وسط العاصمة بأية وسيلة، نافيا وجود أية ضحايا بين المتظاهرين.

وقال المحمداوي - في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" -"إنه لن يسمح بتفريق تظاهرة ساحة التحرير بأية وسيلة"، مؤكدا أن واجبه ومسؤوليته كقائد لعمليات بغداد حماية المتظاهرين.

وأضاف المحمداوي أن بعض المندسين حرقوا بنايات في ساحة الخلاني، ومنعوا فرق الإطفاء من الوصول وأداء واجبها بإطفاء الحرائق، مشددا على منع هؤلاء المندسين من الوصول لساحة التظاهر كونهم يسيئون إلى المتظاهرين السلميين.

وأشار قائد عمليات بغداد إلى مقتل منتسب في الفوج العاشر جراء قنبلة مولتوف بساحة الخلاني، مؤكدا في ذات الوقت عدم وجود أية ضحايا بين المتظاهرين كما زعمت وسائل الإعلام.

ودعا قائد عمليات بغداد، وسائل الإعلام والناشطين إلى زيارة ساحة الخلاني من موقع القوات الأمنية خلف الحواجز الكونكريتية وتصوير ما يواجهه المنتسبون من هجمات ينفذها محسوبون على المتظاهرين.