«هآرتس»: خلافات الشاباك والجيش الإسرائيلي أجلت اغتيال أبو العطا عامين

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على اغتيال القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا قبل عامين، غير أن تنفيذ العملية أرجئ أكثر من مرة لخلافات بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" حول توقيت تنفيذها، وهو ما انتهى باغتياله قبل يومين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن خطة الاغتيال أعدت من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" قبل عامين، لكن خلافات برزت بينهما بشأن توقيت العملية، حيث كان العسكريون، ولا يزالوا، يطالبون بالتركيز على الوضع في الجبهة الشمالية، وحذروا من خطورة ومدى عواقب اغتيال أبو العطا وتأثيرها المحتمل على الوضع في الشمال، فيما كانت قيادة "الشاباك" تصر على ضرورة اغتيال القيادي الفلسطيني عندما ستتوفر الفرصة، بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وعاد كبار المسئولين العسكريين في إسرائيل إلى مناقشة خطة الاغتيال أواخر 2018، وقال رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، الذي كان يتولى حينئذ منصب وزير الدفاع، مؤخرا إن نتنياهو أبدى معارضته للعملية، إلا أن "هآرتس" أكدت أن المسئولين الآخرين أيدوا أيضا هذا الموقف.

وأكدت مصادر الصحيفة، أن خططا مختلفة وضعت في الآونة الأخيرة لاغتيال أبو العطا، ونفذت عملية اغتياله أخيرا بموافقة وزراء الكابينت عندما توفرت الفرصة لذلك.

وفي الأشهر الأخيرة، تم طرح خطة اغتيال أبو العطا على الطاولة مجددا، في ظل بروز مكانته في قطاع غزة، وخروجه عن سيطرة حركة "حماس" و"حركة الجهاد الإسلامي" إذ بدأ يتصرف بشكل مستقل، بغية نسف الهدنة التي تتفاوض عليها إسرائيل و"حماس" بوساطة مصرية.

ووفقا للصحيفة، فإن أبو العطا أدرك أن تل أبيب تنوي اغتياله، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات أمنية احترازية ملموسة، إذ كان يتنقل من مخبأ إلى آخر في شمال غزة، حتى اغتياله.