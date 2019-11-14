سفارة فلسطين بالقاهرة تلغي فعالية إحياء الذكرى الـ15 لاستشهاد ياسر عرفات

أدان سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، العدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعدة وتيرته منذ فجر الثلاثاء على أبناء قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد 34 مواطنا وإصابة ما يزيد عن 111 جريحا حتى اللحظة.

وأعلنت السفارة ومؤسسة ياسر عرفات، عن إلغاء فعالية إحياء الذكرى الـ15 لاستشهاد الزعيم ياسر عرفات وذكرى إعلان الاستقلال.

وأكد السفير دياب اللوح على موقف الحكومة الفلسطينية الذي دعا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة أو القدس، وأن على إسرائيل وقف جرائمها ضد أبناء شعبنا.

وأشار إلى أن الصمت الدولي على استمرار العدوان الإسرائيلي يشجع إسرائيل على تحقيق مزيد من المجازر والجرائم التي تخالف القانون الدولي.

وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية وكل كوادر وموظفي السفارة والمندوبية الدائمة ومؤسسة ياسر عرفات، بالتعازي والمواساة الأخوية الصادقة من ذوي وعائلات الشهداء، سائلاً الله أن يتغمدهم بعظيم مغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، والسلامة لأبناء شعبنا الذي يكابد هذا العدوان الغاشم.

كما توجّه السفير دياب اللوح بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على جهودها المبذولة للجم العدوان الإسرائيلي الغاشم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، مثمناً الموقف المصري تجاه قضايا شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة.