مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة

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قتل أربعة فلسطينيين وأصيب 10 آخرون في غارات إسرائيلية ليل الأربعاء/الخميس على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.