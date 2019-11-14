 مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة - بوابة الشروق
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مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية
غزة - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 2:08 ص | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 2:08 ص

قتل أربعة فلسطينيين وأصيب 10 آخرون في غارات إسرائيلية ليل الأربعاء/الخميس على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.


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