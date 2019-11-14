أستراليا تحذر سكان سيدني: «اهربوا من الحرائق فليس هناك شاحنات إطفاء لكل منزل»

حذر المسؤولون في أستراليا، أمس الأربعاء، سكان سيدني الذين يعيشون بالقرب من الغابات بأنهم يجب أن يكونوا مستعدين للإجلاء عن مساكنهم، لأن المدينة تواجه مستوى غير مسبوق من خطر حرائق الغابات، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتعاني منطقة سيدني الكبرى من حرائق كارثية مع درجات حرارة وصلت لـ37 درجة مئوية ورياح 90 كم في الساعة ومستويات منخفضة من الرطوبة، ليصبح هذا الأسبوع الأكثر خطورة في حرائق الغابات التي شهدتها أستراليا في تاريخها.

وقال المسؤولون، إنه حوالي 100 ألف منزل في منطقة سيدني معرضة للخطر، بما في ذلك 31500 في منطقة "نورث شور" بالمدينة.

يأتي ذلك فيما فرضت ولاية نيو ساوث ويلز حالة الطوارئ مع انطلاق استعدادات للجيش لنشر طائرات هليكوبتر لإجلاء السكان الذين تتعرض حياتهم للخطر.

في التاسعة من صباح يوم الثلاثاء، كان هناك 57 حريقا في جميع أنحاء الولاية مع 28 حريقا و55 في كوينزلاند.

يقول شين فيتزسيمونز، مفوض خدمات الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز، إن 13 عربة إطفاء تتواجد في الولاية، في حالة مراقبة وتصرف مع الأوضاع الراهنة، مع توقع وصول الوضع إلى مستوى الطوارئ.

ومن المتوقع أن تنتشر الرياح في الجبال الزرقاء من حوالي الساعة 11 صباحًا وتصل إلى 90 كم في الساعة بعد الساعة 6 مساءً، مما يعني أن أية حرائق ستنتشر بسرعة.

وفي الوقت نفسه، حذرت الشرطة من قيام مجرمين بنهب المنازل المدمرة لضحايا حرائق الغابات على الساحل الشمالي الشرقي، فيما قال نائب مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، جاري وربويز، إنه سيتم التحقيق الشامل في أية سرقات، مضيفًا: "عانت هذه المجتمعات بشكلٍ كافٍ قبل أن يسرق الأفراد الأشياء التي تركوها".

وتستعد مدينتا كوفس هاربور ونامبوكا هيدز أيضًا لكارثة، حيث من المتوقع أن تشتعل الحرائق هناك حتى الساحل يوم الثلاثاء.

وفي تحذير شديد الخطورة، حثت مصلحة الاطفاء الريفية السكان في المناطق الخطرة بالهرب في أسرع وقت، وقالت في بيان لها "بعض الحرائق قد تبدأ وتنتشر بسرعة كبيرة ولا يوجد سوى القليل من الوقت للتحذير لذلك لا تنتظروا".

وتابع البيان، "ببساطة لا توجد شاحنات إطفاء كافية لكل منزل إذا طلبت المساعدة فقد لا تحصل عليها. لا تتوقع إطفاء الحرائق لا تتوقع أن تطرق الباب لا تتوقع مكالمة هاتفية سيكون خيارك الأكثر أمانًا هو المغادرة مبكرًا".

وتعاني أستراليا من حرائق تاريخية منذ 4 أيام، أغلقت على إثرها أكثر من 400 مدرسة، بما في ذلك 300 مدرسة حكومية و100 مدرسة كاثوليكية ومستقلة، ولقى 3 أشخاص حتفهم وتشرد الآلاف بسبب حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند.