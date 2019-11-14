أردوغان: قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن الأرمن يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إن قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن الأرمن "يلقي بظلاله على العلاقات" بين بلاده والولايات المتحدة.

واتهم أردوغان، وقد وقف إلى جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "المتعاطفين مع الإرهاب" بمحاولة الإضرار بالعلاقات بين الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) عبر "التضليل".

وقال في مؤتمر صحفي: "أخبرت السيد الرئيس (ترامب) أن القرارات التي اتخذها مجلس النواب في 29 أكتوبر خدمت هذا الغرض، وأساءت إلى شعبنا وألقت بظلالها على علاقاتنا".

وكان مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتا على قرار غير ملزم بالاعتراف بأن أعمال القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن قبل أكثر من قرن تعد إبادة جماعية. وترفض تركيا استخدام مصطلح الإبادة الجماعية في هذا السياق.

وأضاف أردوغان إن ما جرى للأرمن "قبل حوالي 104 سنوات في ظل ظروف الحرب يجب أن يناقشه المؤرخون، لا الساسة"، مضيفا أن تركيا مستعدة لفتح أرشيفها في هذا الشأن.