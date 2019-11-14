قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل يدعى «محمود. ع»، بالسجن المشدد 13 عاما، لإدانته بالتهجم على طالبة وهي في طريقها لمدرستها بمركز إمبابة بمحافظة الجيزة وحاول مواقعتها وسرق هاتفها المحمول، كما قضت المحكمة بسجنه عام بتهمة حيازة مخدر الحشيش.

الواقعة التي تشبه إلى حد كبير في تفاصيلها واقعة خطف فتاة العياط، التي أقدمت على قتل الشاب الخاطف، وأمرت النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلها لأنها كانت في حالة دفاع عن النفس، صدر الحكم فيها برئاسة المستشار عادل سيد جبر، عضوية المستشارين عبدالناصر محمد، ومحمد عادل، وسكرتارية خالد شعبان.

الواقعة الجديدة كما روتها المجني عليها الطالبة «ن. س.» صاحبة الـ17 عاما، المقيمة بمركز إمبابة بالجيزة، في تحقيقات النيابة تتلخص في أنها مرت بلحظات شديدة القسوة لدى سيرها في طريقها إلى مدرستها، حيث لاحظت أن المتهم يتتبع خطواتها التي سرعان ما حولتها إلى هرولة في محاولة منها إلى الهروب من خطره الذي يحيق بها.

وأضافت الفتاة أن هرولتها لم تسعفها حيث تهجم عليها المتهم وسرق منها هاتفها المحمول ومزق الجزء العلوي من ملابسها حتى انكشفت بعض مواطن عفتها، وذلك بعدما تيقن من خلو الطريق من المارة، ومع محاولته للتعدي عليها جنسيا بدأت صرخات الصغيرة تتعالى، حتى سمع استغاثتها بعض المارة في الشوارع الجانبية، حيث أنقذوها من بين يديه وأبرحوا المتهم ضرباً قبل أن يغتصبها.

كانت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على المتهم، بعد أن تحفظ عليه مجموعة من المواطنين، وبمواجهته اعترف بسرقة هاتف الطفلة ومحاولته اغتصابها، كما أنه عُثر معه على قطع من جوهر الحشيش المخدر.