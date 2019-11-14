جامعة سوهاج تفتتح المؤتمر الدولي السنوي العاشر لجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بالأقصر

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر لجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، الذي تنظمه وحدة جراحة اليد و والجراحات الميكروسكوبية بالتعاون مع جمعية جراحة اليد المصرية واتحاد روابط جراحة اليد العربية، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب البشري ومدير وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالجامعة، الدكتور عبدالرحمن الشيخ رئيس قسم جراحة العظام، الدكتور فؤاد عسل أمين عام رابطة جراحة اليد العربية، الدكتور بانايوتيس سوكاكوس رئيس جمعية جراحة اليد اليونانية، وذلك بفندق شتيجنبرجر نايل بالاس بمحافظة الأقصر.

واستهل المؤتمر جلسته الافتتاحية بالوقوف دقيقة حداد علي روح الدكتور أنيس شيحة مؤسس قسم العظام والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأسبق والذي وافته المنية أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور أحمد عزيز أن الجامعة حرصت علي تنظيم هذا المؤتمر الدولي للمرة العاشرة، حيث تتمثل أهمية تلك المؤتمرات الدولية في تحديث الثقافة الطبية، والتبادل الفكري بين كل العاملين في هذا المجال الطبي، واكتساب كل ما هو جديد من خلال التعرف على طرق جديدة ومهارات وخبرات الآخرين من كافة الدول المشاركة.

وأضاف عزيز أن فعاليات المؤتمر تستمر علي مدار أربعة أيام بمشاركة ١٥ خبير عالمي في تخصص جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية من مختلف أنحاء العالم، من اليونان ورومانيا والصين واليابان ومقدونيا وتركيا وغيرها،

بالإضافة إلي أكثر من ٢٥ طبيباََ من الوطن العربي من استشاري جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية من تونس، المغرب، عمان، اليمن، الأردن، إلى جانب نخبة من أساتذة وخبراء جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية من الجامعات المصرية المختلفة.

وقال الدكتور حسان النعماني، أن المؤتمر سيناقش أكثر من ٨٠ ورقة بحثية على مدار ١٥ جلسة علمية، تشمل الجديد في جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، خاصة إعادة تركيب الأطراف واليد والأصابع بعد البتر، والجديد في علاج الملخ الولادى "الشلل الأربى"، ونقل وزراعة العظام بالوعاء الدموي الخاص بها، لتعويض جزء عظمي مفقود من عظام الجسم المختلفة، بالإضافة إلي نقل وزراعة العضلات بالأوعية الدموية الخاصة بها، لتقوم بوظيفة عضلات قد تم تهتكها، نتيجة الحوادث أو موتها جراء قطع الأعصاب والضفيرة العصبية.

جدير بالذكر أنه خلال الجلسة الافتتاحية تم عرض فيلماً لتاريخ بداية المؤتمر على مدار ٩ سنوات، إلى جانب فيلماً عن جامعة سوهاج والبرامج التعليمية التي تقدمها، كما سيقام على هامش المؤتمر رحلة ترفيهية لزيارة المعالم الآثرية بمدينة الأقصر للتعريف بآثار الحضارة الفرعونية القديمة، ودعوة لتنشيط السياحة وتوصيل رسالة للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان.