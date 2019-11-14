الجامعة العربية تؤكد التزامها بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان وإعلان القاهرة 2013

أكدت جامعة الدول العربية التزامها بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 و"إعلان القاهرة 2013" ومتابعتهما مع الدول العربية.

جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية أمام قمة نيروبي التي تختتم أعمالها اليوم الخميس.

وقالت السفيرة أبوغزالة :" انطلاقا من أهمية القضايا السكانية، التزمنا بالعمل مع الدول العربية لعدم ترك أحد في الخلف وتوفير العيش بكرامة لكل مواطن عربي بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تعيشها العديد من دولنا".

وأضافت "أبوغزالة" أنها تشارك باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية في هذه القمة التاريخية التي تعد دليلا على ما رسخه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة 1994 منذ 25 عاماً على أهمية الإنسان وحقوقه ورفاهيته والحفاظ على كرامته كأساس للتنمية وهو ما اكدت عليه اجندة 2030 عندما وضعت الانسان في محور التنمية.

وأعلنت"أبوغزالة" أنه تم إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية كأحد مجالس جامعه الدول العربية تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليشكل غطاء عربياً يحتضن المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية ويتابع تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 وإعلان القاهرة 2013، مشيرة إلى أنه تم اطلاق المجلس وعقد دورته الأولى في المملكة الاردنية الهاشمية يومي 28-29 أاكتوبر الماضي، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكدت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التزمت بإقرار "إعلان القاهرة حول صحة المرأة العربية" في مارس 2017 والذي تضمن حصول الجميع على خدمات الصحة الانجابية بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الاسرة وادماج الصحة الانجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية ، كما التزمت بوضع وإقرار الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأمهات والأطفال والمراهقات ذات أهداف محددة (2019-2030) هدفها تطوير الخطط الوطنية للارتقاء بصحة الامهات والمراهقات والاطفال ومساعدة الدول الأقل حظا في التنمية في تحقيق معدلات افضل لخفض وفيات الأمهات والأطفال.

وأوضحت أن الخطة الاستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار حالة الأزمات الإنسانية في كثير من الدول العربية بهدف الإستجابة لإحتياجات الأمهات والأطفال والمراهقات في حالات النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي والحروب والكوارث الطبيعية.

وشددت على التزام الجامعة العربية بالعمل على الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية ، واطلاق الخطة التنفيذية حول المرأة والأمن والسلم في المنطقة العربية والتي تهدف إلى دعم المشاركة الفعالة للنساء علي جميع اصعدة صنع القرار لحفظ السلام وفض المنازعات، وضمان الوقاية من النزاعات والعنف ضد النساء في اوقات السلم، النزاعات، و بعد النزاع، وحصول النساء في المنطقة العربية علي احتياجاتهن من الإغاثة والانعاش.

وأكدت التزام الجامعة العربية بوضع استراتيجية عربية للسكان كإحدى مهام المجلس العربي للسكان والتنمية ، تأخذ في الاعنبار التنوع الديمغرافي والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة العربية، كما تعمل على إنشاء مرصد سكاني يتركز دوره في رصد التحديات التي تواجه المنطقة واعطاء الرأي والمشورة لمتخذي القرار للمساعدة في وضع اجراءات استباقية.

وأشارت إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضعت العديد من الاستراتيجيات كاستراتيجية الفقر المتعدد الأبعاد، والاستراتيجية العربية لكبار السن ، وحثت الدول على إضافة بند السكان والتنمية وبند خدمات الصحة الإنجابية إلى بنود الموازنات الجارية.

كانت أعمال قمة نيروبي قد انطلقت أول أمس الثلاثاء تحت عنوان "المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة +25 :الإسراع بالوعد"، بتنظیم مشترك بین حكومتي كینیا والدانمارك وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

الجدیر بالذكر أن أهداف قمة نیروبي تأتي في ضوء الاتساق والتكامل بین كل من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان وأجندة التنمیة المستدامة المحددان بذات الإطار الزمني وهو 2030 لتنفیذ أهدافهما، وتتمحور حول توجیه دعوة عالمیة وحشد الدعم السیاسي والمالي اللازم للإیفاء بالالتزامات والإسراع بالوعد من أجل تحقیق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة 1994 ،وخاصة ما یتعلق منها بتحقیق العائد الدیموغرافي، وتقلیل وفیات الأمهات والأطفال التي یمكن الوقایة منها ، والحاجة غیر الملباة لتنظیم الأسرة، والقضاء على العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتیات.