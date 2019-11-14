افتتاح دور الانعقاد للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات

افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، الدور الانعقادي للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وقال علي جاسم علي أكبر أعضاء المجلس - خلال كلمته وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - حرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على أن يكون المجلس دعامة رئيسية للاتحاد الإماراتي، مشيرا إلى أن "الوطني الاتحادي" سيعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة بكل جهد لدعم مسيرة الإمارات من أجل استشراف المستقبل.

ويشكل المجلس لجانه وفقاً للمادة "45" من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على ما يلي: "يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من جلسته السنوية اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها فيما بين أدوار الانعقاد، تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه، وللمجلس - في أول كل دور - أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء اللجان على حاله أو إجراء ما يراه من تعديلات".