التعليم تنظم مسابقة «لمحات من الهند» بمشاركة 13 ألف طالب وطالبة

نظمت وزارة التربية والتعليم ، أمس، مسابقة "لمحات من الهند" بمشاركة 9 آلاف طالب وطالبة (المرحلة الثانية) من مختلف المدارس بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بالتعاون مع الجناح الثقافي بسفارة دولة الهند.

وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من المسابقة في 6 محافظات هي "البحر الأحمر، المنوفية، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم، والشرقية"، يومي 29 و31 أكتوبر الماضي، بمشاركة 4 آلاف طالب/طالبة.

وسيتم تنظيم احتفالية كبيرة في الأول من ديسمبر لتكريم وتسليم الجوائز للطلاب الفائزين بالمسابقة، والتي شهدت مشاركة 13 ألف طالب وطالبة على مرحلتين بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم وسفير دولة الهند.