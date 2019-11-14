جامعة سوهاج تعلن نتائج انتخاب رؤساء اتحاد الطلاب ونوابهم داخل 16 كلية

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج، عن النتائج النهائية لانتخاب رؤساء اتحاد الطلاب ونوابهم داخل 16 كلية، فمن بين 224 طالبا وطالبة الذين تم انتخابهم بالأمس كأمناء للجان الأنشطة ومساعديهم على مستوى كليات الجامعة، تم تصعيد 32 طالبا وطالبة اليوم للمنافسة غدا على منصب رئاسة اتحاد الطلاب ونائبه على مستوى الجامعة.

وأشار الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن النتائج أسفرت عن (فوز محمد خالد محمد في كلية التربية بمنصب رئيس الاتحاد ونائبه إلهام حسن سليم، وفي كلية العلوم لؤي علام محمد رئيسا للاتحاد ونائبه علي عادل محمد، أما بكلية الآداب إسلام كرم عبدالرحيم رئيسا للاتحاد ونائبه أشرف أبو فاوي محمد، وبكلية التجارة فاز محمد حمادة عبدالمنعم برئاسة الاتحاد ونائبه عبدالوهاب علي محمود، وكذلك بكلية الطب البشري تم انتخاب محمد أحمد حسن كرئيس للاتحاد ونائبه أحمد محمد عويس، وفي كلية الزراعة فاز رمضان الرحيل عبدالهادي كرئيس للاتحاد ونائبه رامي حسني أبو الحمد، أما كلية التمريض حصد خالد ذكي همام رئاسة الاتحاد فيما حصد محمد حلمى بخيت منصب النائب).

وأضاف رشاد الشمسي مدير إدارة النشاط الاجتماعي، أن كلية التعليم الصناعي أعلنت محمد جمعة أحمد رئيسا للاتحاد ونائبه حسن عبدالفتاح عمر، وبكلية الهندسة محمد أحمد محمد زيدان رئيسا ونائبه حازم وائل نجيب، وفي كلية الطب البيطري مصطفى ممدوح أحمد رئيسا ونائبه إبراهيم محمد طه، أما كلية التربية الرياضية ففد أعلنت أحمد العربي هاشم رئيسًا للاتحاد ونائبه عمرو محمد عبدالعزيز.

وقال محمد يوسف أخصائي النشاط الاجتماعي، إن النتائج بكلية الصيدلة انتهت بفوز إسلام أحمد علي رئيسا ونائبه محمود عبدالظاهر محمد، وبكلية الحقوق تم إعلان أحمد أنور محمود رئيسا للاتحاد ونائبه مصطفى نبيل فايز، أما كلية الألسن فاز مهاب محمد عبدالراضي برئاسة الاتحاد ونائبه محمد طلعت صديق، وبكلية الآثار أحمد السيد حافظ رئيسا للاتحاد ونائبه أيمن ماهر السيد رشوان، وأخيراً بكلية الحاسبات والمعلومات فاز محمود عبدالرحيم فوزي برئاسة الاتحاد ونائبه ياسر عبدالباسط محمد.

جدير بالذكر أن غدا ستجري الجولة الأخيرة للانتخابات وسيتم تصعيد رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة من بين رؤساء اتحاد الطلاب بالكليات ونوابهم.