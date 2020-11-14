المنتخب الأوكراني لن يضطر لدخول الحجر الصحي رغم وجود خمس إصابات بكورونا

لن يضطر المنتخب الأوكراني لكرة القدم لدخول الحجر الصحي بعد أن ظهرت خمس حالات اصابة إيجابية بفيروس كورونا في الفريق.

وقال ماتياس هاسبيرج، المتحدث الرسمي بإسم لايبزج، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المنتخب سيخضع لاختبارات إضافية مساء اليوم السبت.

وحتى ذلك الوقت، لن يضطر المنتخب الأوكراني للدخول في الحجر الصحي حيث أنهم كانوا قادرين على التأكد من أن الأشخاص المصابين لم يخالطوا بشكل قريب بقية أعضاء الفريق.

وجاءت نتائج فحوص أربعة لاعبين وعضو بالجهاز الفني إيجابية لفيروس كورونا أمس الجمعة.

ويجب على الفور أتخاذ القرار بشأن احتمالية إلغاء مباراة دوري الأمم التي تجمع بين ألمانيا وأوكرانيا قبل انطلاقها في وقت لاحق من اليوم السبت.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الفريق يجب أن يلعب في حال تواجد 13 لاعبا أصحاء، بما في ذلك حارس مرمى واحد.